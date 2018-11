Un barrage filtrant mis en place par des gilets jaunes au zoning de Ghislenghien

(Belga) Quelques "gilets jaunes" ont mis en place un barrage filtrant vendredi sur la route (RN57) faisant la liaison entre la sortie de l'autoroute A8 et le zoning industriel de Ghislenghien (Ath). Il n'y a aucun incident, précise la police d'Ath.

Le mouvement de protestation a été mis en place vers 6h15 par quatre "gilets jaunes" sur la chaussée de Grammont, plus précisément à hauteur du premier rond-point situé à la sortie de l'autoroute A8 Tournai-Ath-Bruxelles. Ce rond-point permet aux usagers de se diriger vers le zoning industriel de Ghislenghien (Ath). "Il s'agit de vrais 'gilets jaunes', pas des casseurs", précise le commissaire divisionnaire d'Ath qui s'est rendu sur les lieux. "Ils sont présents à cet endroit depuis quelques jours. Ils connaissent les règles et leur action est tolérée. Il s'agit d'un barrage filtrant que les manifestants lèvent lorsqu'il y a trop de véhicules. Cela permet d'éviter toute file qui remontrait vers l'autoroute et donc d'éventuels accidents. Les relations entre ces 'gilets jaunes' et les patrouilles de police d'Ath et de Lessines sont très bonnes. Il n'y a aucun incident. On ignore jusqu'à quelle heure ce barrage sera présent." (Belga)