Un bateau doit revenir à Zeebrugge après la découverte de quatre migrants en transit

(Belga) Un navire a dû revenir vers le port de Zeebrugge, lundi soir, après la découverte de quatre migrants en transit dans la salle des machines, indique mercredi le parquet de Flandre occidentale, section de Bruges.

La police avait été informée durant la journée que plusieurs migrants en transit essayaient de monter à bord du bateau. Durant une action policière, deux Algériens et un Libyen avaient été découverts. La navire visé par des migrants avait ensuite quitté le port de Zeebrugge dans la journée. Quatre migrants en transit étaient montés à bord et se cachaient dans la salle des machines. Le capitaine a alors décidé de revenir vers le port. Quatre Marocains ont été découverts. L'un d'entre eux avait été interpellé plusieurs fois dans le port et devra comparaître devant le tribunal correctionnel. La police locale de Bruges a par ailleurs mené mardi soir une action contre les migrants en transit à Zeebrugge. Vingt-trois personnes sans papiers ont été interpellées. Un des individus portait sur lui un grand couteau de cuisine et deux cutters. Le parquet a décidé de poursuivre l'homme, un Irakien, pour détention d'arme prohibée.