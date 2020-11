Après un an de cavale, un Belge de 32 ans interpellé puis jugé dans le sud de la France

Un Belge âgé de 32 ans et en cavale depuis un an a été intercepté à Castelnaudary (sud-ouest de la France) et jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Carcassonne lundi après-midi, signale mercredi Sudpresse.

Condamné pour divers délits à treize ans de prison par le tribunal correctionnel de Dinant, l'homme originaire de Charleroi avait réussi à s'évader le 28 octobre 2019, après huit ans derrière les barreaux de la prison de Saint-Hubert, rapporte Sudpresse, citant le quotidien français Midi Libre.

Il avait profité de travaux pour s'échapper caché dans un camion. Installé depuis dans le sud de la France, l'évadé belge a été arrêté le 30 octobre et placé en détention provisoire le 1er novembre. Il a dû répondre d'un "vol par escalade en récidive" au domicile d'un légionnaire habitant à 500 mètres de chez lui, mais aussi de "récidive d'escroquerie" et de "fourniture d'une identité imaginaire", indique le quotidien régional L'Indépendant.

L'homme avait, à la suite de son arrestation, refusé de s'exprimer et tenté de nier les faits en livrant une fausse identité. Le tribunal de Carcassonne a condamné lundi-après-midi le carolorégien à un an de prison ferme pour le vol d'un sac et d'un portefeuille lors du cambriolage survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre. Le prévenu aura cependant encore cinq ans à purger en Belgique dès sa sortie de prison française.