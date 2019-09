Un Belge condamné pour un accident mortel aux Pays-Bas

Un tribunal de Ruremonde, dans le sud-est des Pays-Bas, a condamné lundi un chauffeur belge de camion à une peine de six mois de prison pour un accident de la route qui avait coûté la vie, en juin 2018, à un quadragénaire dans le Limbourg néerlandais.



Le Belge de 34 ans a également écopé d'un retrait de permis pour une période de deux ans. Le tribunal a souligné la conduite inconsciente du trentenaire, qui avait provoqué un accident impliquant quatre voitures et un second poids lourd. Le véhicule de la victime, un homme de 42 ans, s'était retrouvé coincé entre deux camions. Les services de secours n'avaient rien pu faire pour l'automobiliste, qui avait succombé sur place à ses blessures. Les autres conducteurs s'en sont sortis indemnes.