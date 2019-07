Un Belge de 21 ans se tue dans un accident de la route en France

Un conducteur belge, âgé de 21 ans et originaire de Quaregnon (province de Hainaut), est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la route. Il s'est produit sur la route départementale D50 à Vicq, près de Valenciennes (nord de la France), rapportent plusieurs médias de l'Hexagone. Son passager, également de nationalité belge et du même âge, a été légèrement blessé.



La voiture conduite par la victime a d'abord percuté un arbre à la suite d'une sortie de route, avant de tomber dans un ravin situé en contrebas de la chaussée, précise le site web de La Voix du Nord.



A l'arrivée des pompiers, vers 01h30 du matin, le conducteur se trouvait encore dans le véhicule. Après sa désincarcération, le SMUR a tenté de le réanimer, mais le jeune homme est décédé d'un arrêt cardiaque, rapporte France 3 Hauts-de-France sur son site internet. Le passager a lui été légèrement blessé et transféré au centre hospitalier de Valenciennes.