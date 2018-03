Un Belge meurt dans un accident de car en Allemagne: la ceinture de sécurité est-elle obligatoire dans un autocar?

Un chauffeur de car est décédé et plusieurs passagers ont été blessés dans un accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi en Allemagne. De nombreux passagers portaient leur ceinture de sécurité, et cela semble avoir évité un bilan plus lourd. Depuis 15 ans, tous les autocars doivent être équipés de ceintures, même si son utilisation n'est pas obligatoire. Nos journalistes Fanny Dehaye, Arnaud Gabriel, Gaëtan Delhez et Julien Raway font le point.

Une fois assis, le premier réflexe est de s’attacher. Le conseil était donné au public il y a quelques mois seulement dans une campagne de sensibilisation. En Belgique, 13 millions de passagers par an choisissent l’autocar pour voyager. Malheureusement, ils ne sont pas aussi nombreux à être vigilants. "Ça dépend aussi du chauffeur, de la manière dont il explique l'importance de porter la ceinture de sécurité. Mais ça dépend tout aussi de la réceptivité du public qui est dans l'autocar, car finalement c'est lui qui doit mettre la ceinture", indique Kim Taylor, porte-parole de la fédération belge des autocaristes.



En clair, aucune règle précise concernant le port de la ceinture pour les passagers. En revanche, depuis 15 ans, 95% des autocar sont réglementés. "L'autocar, c'est un véhicule où il n'y a que des places assises, et là c'est obligatoire depuis 2003 de prévoir pour chaque siège une ceinture de sécurité. Pour les bus de ligne, où on peut aussi se mettre debout, cette légalisation n'est pas de vigueur", précise Kim Taylor.

Selon la Commission européenne, le non port de la ceinture de sécurité est aujourd'hui la seconde cause de décès sur la route après les excès de vitesse. Une réelle prise de conscience permettrait d'éviter plus de 5.000 morts par an en Europe.