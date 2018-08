Un Belge remporte une somme colossale à l'Euromillions

Un Belge a gagné le gros lot à la loterie européenne ce mardi soir 21 août. Seul au rang 1 grâce à ses croix couchées sur les nombres 16, 23, 42, 43, 49 et les étoiles 10 et 12, il a remporté la somme faramineuse de 107.839.228 euros, indique la Loterie Nationale. On ne connait bien entendu pas encore le nom de l'individu. Grâce à cinq bons numéros et une étoile, six Européens, dont un Belge, ont eux remporté la somme de 193.673 euros.

Plusieurs Belges ont décroché des jackpots similaires au cours des dernières années. L'un d'entre eux, quadragénaire et originaire de la région bruxelloise, avait reçu l'inouï montant record (pour un Belge) de 168 millions d'euros en octobre 2016. À l'époque, notre service Alertez-nous avait été assailli de gens lui demandant un petit morceau du gâteau après qu'il avait déclaré vouloir partager ce "gain tombé du ciel avec des gens qui en ont besoin".

VIDÉO ARCHIVE datant d'octobre 2016 quand un Belge avait gagné 168 millions: