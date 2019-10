Un Bruxellois retrouve son vélo volé… grâce au GPS intégré et à une ministre albanaise

Denis Hacquin s'était fait voler son vélo électrique de marque Cowboy à Ixelles il y a un mois. Après avoir porté plainte à la police, son application Find My Bike, fournie avec cette marque de vélos, s'est activée. D'abord pointé à Budapest, c'est finalement depuis Fier, un village en Albanie, que la puce GPS de son vélo émettait, détaille-t-il dans Sud Presse. Denis est donc retourné donner ces informations à la police, mais après un mois, il n'avait toujours reçu aucune nouvelle de l'enquête. Il a alors l'idée de demander de l'aide sur un forum albanais de Reddit.

Alexis Bracke, le porte-parole de Cowboy, nous explique ce qui est alors arrivé. Sur ce forum, des Albanais ont expliqué à Denis comment entrer en contact avec la ministre de l'Intérieur albanaise Romina Kuko, ce qu'il a fait. La ministre a alors mis la police locale de Fier sur l'affaire et le vélo vient d'être retrouvé. La police l'a saisi et il devrait normalement être bientôt renvoyé à Denis en Belgique.

Une réactivité au plus haut niveau de l'État qui n'est pas sans rappeler l'intervention du Premier ministre albanais Edi Rama cet été. Un restaurateur avait alors vu son restaurant construit sans permis purement et simplement rasé après avoir agressé des touristes espagnols. La vidéo était devenue virale. On y voyait le restaurateur agrippé au capot de leur voiture en train de casser leur pare-brise.