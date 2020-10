Un bus saisi et un chauffeur interpellé après un accident mortel à Anvers

(Belga) Un bus de la compagnie De Lijn a été saisi et un chauffeur a été arrêté pour audition après la mort samedi matin d'un homme de 91 ans sur une voie de bus à Anvers. C'est ce qu'a indiqué le parquet d'Anvers dimanche soir. Il tente de déterminer si le bus ou le chauffeur sont impliqués dans l'accident.

La victime a été repérée dimanche matin par un chauffeur de bus - qui n'est pas celui qui a été arrêté plus tard. Le vieil homme est mort sur place. En principe, seuls les transports publics sont autorisés à y circuler et l'homme semble avoir été renversé par un véhicule. La police a donc immédiatement regardé dans la direction d'un accident de bus. De Lijn a mené une enquête interne pour déterminer si l'un de ses véhicules était impliqué et la police a ouvert une enquête. Le parquet a confirmé dimanche que l'enquête avait jusqu'ici mené à la conclusion que la victime avait effectivement été renversée. Il faut encore déterminer la responsabilité et savoir si un délit de fuite a été commis ou si le chauffeur ne s'est pas rendu compte des faits. (Belga)