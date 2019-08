Un camion-citerne a perdu des milliers de litres de mazout sur l'E40 ce mardi matin

Un accident impliquant un camion-citerne s'est produit très tôt mardi matin sur l'autoroute E40 à hauteur d'Hognoul (province de Liège), apprend-on auprès des pompiers de Liège. Le camion s'est retrouvé sur le flanc et a perdu le gasoil de son réservoir et de sa citerne. L'autoroute a dû être fermée.

C'est vers 04h00 du matin que les pompiers de Liège ont été appelés pour un accident sur la E40 vers Bruxelles à hauteur d'Hognoul. Un camion -iterne s'est retrouvé couché contre la berme centrale et a perdu environ la moitié de sa citerne et de son réservoir de gasoil, soit 7.000 litres qui se sont écoulés sur la chaussée et dans les égouts. Le chauffeur est indemne et a pu s'extraire seul du camion, ont expliqué les pompiers de Liège.





Un bassin d'orage contaminé

La protection civile de Crisnée est intervenue pour vider le contenu de la citerne du camion. D'après le Service public de Wallonie (SPW), une fuite au niveau du réservoir du camion a également été constatée. La société E.T.P.H. (Étude Traitement Pollution Hydrocarbures) s'est chargée de pomper les avaloirs et la chaussée. Elle est toujours sur place avec la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (Cile), car un bassin de rétention a été contaminé.

Afin de retirer les hydrocarbures présents dans le bassin d'orage, des boudins ont été utilisés pour confiner le gasoil, a rapporté la Cile. La situation est sous contrôle et l'incident circonscrit. La police fédérale a mis en place une déviation par Crisnée et la N31 mais, vers 08h30, l'autoroute a été rouverte à la circulation. Seule la bande d'arrêt d'urgence est toujours obstruée pour permettre le pompage du bassin de rétention.