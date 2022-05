Un camion en feu sur la E411 à Wellin

(Belga) Un camion contenant d'imposants rouleaux de papier a pris feu, samedi après-midi vers 15h00, sur la E411 en direction du Luxembourg à hauteur de Wellin, indique le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Lietart.

Les pompiers de Beauraing, Rochefort, Gedinne et Ciney sont intervenus sur place avec une autopompe, deux citernes, deux balisages et un véhicule logistique. La circulation est à l'arrêt sur l'autoroute et une déviation a été mise en place par la sortie 23 Wellin. (Belga)