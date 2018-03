Un camion perd une partie de son chargement à Auvelais: la N98 est paralysée

Un accident de camion, annoncé par Sudpresse et survenu lundi matin sur la nationale 98 reliant Fosses à Sombreffe à hauteur de Sambreville, implique la fermeture de la route pour encore une bonne partie de l'après-midi, a indiqué le commandant des pompiers de la zone Val de Sambre. Lundi matin, un camion a percuté la berme centrale de la route et a perdu son chargement de pierres entraînant de gros embarras de circulation. Le conducteur est blessé et a été emmené aux urgences.





"Cela risque de prendre encore une partie de l'après-midi"



D'après les pompiers, le conducteur serait seul en cause. "Le chauffeur a vraisemblablement mordu la route du côté droit et en voulant se redresser s'est pris la berme centrale en béton, qui est démolie sur plusieurs mètres, avant de tomber et de perdre tout son chargement", explique le commandant. Le chargement est à présent répandu sur une importante partie de la chaussée et la protection civile a été appelée pour procéder au ramassage. "Cela risque de prendre encore une partie de l'après-midi, car un nettoyage de la chaussée devra également être fait. Un problème de réservoir a été signalé et nous devrons procéder au traitement de la route pour éviter tout glissement", ajoute-t-il. La route est ainsi fermée en direction de Sombreffe, mais reste accessible dans l'autre sens.