Un camp scout braqué et un homme poignardé pour son portefeuille: deux suspects arrêtés en Flandre

Deux suspects ont été interpellés à la suite des braquages à main armée d'un camp scout pour enfants âgés de 9 à 11 ans à Temse mercredi et d'un homme à Belsele jeudi, indique vendredi le parquet de Flandre occidentale. L'homme avait été poignardé.

Les deux jeunes hommes de 19 et 20 ans, originaires de Beveren, ont été présentés devant le juge d'instruction de Termonde à la demande du parquet, qui réclame leur arrestation.

Le braquage du camp scout a eu lieu mercredi à 05h00 du matin. Selon les Scouts et Guides de Flandre, deux personnes armées ont pénétré le camp puis menacé et volé les chefs ainsi qu'une personne chargée de la logistique et de l'intendance. Personne n'a été blessé et les enfants n'ont rien remarqué.

Un homme a été poignardé dans l'allée menant à son domicile, à Belsele, vers 09h30 jeudi matin. L'agresseur a menacé le résident avec un couteau, ordonnant à la victime de lui remettre son portefeuille. L'habitant ne s'est pas laissé faire et une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle le résident a été poignardé. La victime a été emmenée à l'hôpital, sans que ses jours ne soient en danger. Aucune information supplémentaire ne sera ajoutée pour le moment afin de ne pas nuire à l'enquête en cours, a souligné le parquet.