Un chauffard en fuite percute un combi de police à Erpent, près de Namur

(Belga) Un conducteur a percuté un combi de police vendredi vers 22h30 à Erpent, près de Namur, alors qu'il prenait la fuite après avoir heurté un autre véhicule, indique samedi le parquet de Namur.

La scène s'est produite sur la chaussée de Marche. Le combi a pris en chasse le véhicule suspect après que celui-ci l'a dépassé à vive allure dans sa fuite. Après avoir ralenti et accéléré à plusieurs reprises, le chauffard, né en 1991, a finalement percuté le combi puis été intercepté un peu plus loin. L'automobiliste était complètement ivre et en défaut d'assurance. Actuellement privé de liberté, il sera entendu dans la journée par la police. Il n'y a pas eu de blessé, ni lors du premier accident à l'origine du délit de fuite, ni lors du choc entre le combi et le véhicule du fuyard. (Belga)