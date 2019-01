Un chauffard interpellé après une course-poursuite de Nivelles à Pont-à-Celles

Un chauffard a été interpellé, mardi après-midi, après une course-poursuite de Nivelles à Pont-à-Celles, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.





Les policiers ont eu l'attention attirée, sur le parking du Shopping de Nivelles, par une voiture ancêtre dont la plaque d'immatriculation ne semblait pas correspondre au véhicule. Lorsqu'ils ont voulu contrôler le conducteur, celui-ci a pris la fuite à vive allure. Une course-poursuite s'est alors engagée jusque Pont-à-Celles, dans le Hainaut. Le conducteur y a été interpellé après avoir commis au moins 17 infractions, en plus d'une conduite sans permis et d'un défaut d'assurance, relève le procureur du roi brabançon. L'individu et son passager étaient également en possession de stupéfiants destinés à leur consommation personnelle. Ils ont été relaxés après avoir été auditionnés. Le conducteur sera cité à comparaître devant le tribunal de police.