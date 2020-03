Un chauffeur de bus belge poignardé aux Pays-Bas: un jeune homme arrêté

La police a appréhendé dimanche dans la ville néerlandaise de Hulst un jeune homme de 20 ans, suspecté d'avoir poignardé un chauffeur de bus belge De Lijn, a indiqué la police. La police a mis la main sur le jeune homme grâce aux images vidéos disponibles.

L'agresseur présumé se trouvait avec un autre garçon et une fille dans le bus en direction de la Belgique. Selon le chauffeur du bus De Lijn, le trio cherchait maille à partir avec les autres passagers du bus et frappait sur les vitres. Le conducteur les a donc interpellés. Deux d'entre eux sont alors descendus du véhicule mais le troisième est resté et a menacé le chauffeur avec un couteau. Celui-ci a alors commencé à filmer le jeune et a été poignardé, selon l'agence de presse néerlandaise ANP.

D'après la police, le chauffeur présente une entaille considérable au niveau de la poitrine. Un collègue lui a prodigué les premiers soins, après quoi il a été emmené à l'hôpital. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé, a rassuré samedi une porte-parole de chez De Lijn.