Un chauffeur de bus touristique inculpé pour le meurtre d'un automobiliste à Paris

(Belga) Un chauffeur de bus touristique soupçonné d'avoir tué un automobiliste à Paris après une altercation a été inculpé de meurtre et écroué jeudi, la mairie accusant en outre sa compagnie de circuler sans autorisation dans la capitale.

L'homme de 46 ans a été mis en examen pour "homicide volontaire", a appris l'AFP auprès du parquet. Il a été placé en détention provisoire. Il avait été arrêté et placé en garde à vue mardi, immédiatement après le drame qui s'est produit sur un quai du centre de Paris. "Une altercation verbale puis physique" à propos d'un accrochage routier a opposé les deux hommes avant que les choses ne dégénèrent, a précisé une source proche du dossier. Selon les premières investigations, le bus à impériale a percuté la voiture qui se trouvait devant lui. En colère, l'automobiliste de 55 ans serait sorti de son véhicule. Le ton est alors monté entre les deux hommes qui en sont venus aux mains. Après des échanges de coups, "le bus a démarré et a écrasé l'automobiliste contre un autre bus", a relaté une source proche de l'enquête. La victime est morte sur place. Jeudi, la mairie de Paris a par ailleurs affirmé à l'AFP que la compagnie de bus, City Sightseeing Paris, "n'avait pas l'autorisation" de circuler dans la capitale. Cette société, dont les bus permettent aux touristes de monter et de descendre le long d'un circuit prédéfini, est l'une des quatre compagnies à offrir ce service à Paris. Or, selon la ville de Paris - qui n'a toutefois pas compétence sur le dossier -, seules deux d'entre elles sont autorisées à circuler. City Sightseeing Paris n'avait pas pu être jointe dans l'immédiat. (Belga)