Un cheminot mortellement percuté par un train à Ruisbroek: la circulation de TGV vers la France suspendue

Un cheminot a été percuté par un train samedi matin, vers 06h00, près de Ruisbroek (Brabant flamand), sur la ligne entre Schaerbeek et Braine-le-Comte. L'homme, qui travaillait pour un sous-traitant employé par Infrabel, est décédé, signale cette entreprise qui gère l'infrastructure ferroviaire. Le trafic est dès lors actuellement interrompu entre les gares de Forest-Sud et Hal. La circulation des trains à grande vitesse en direction de la France est également temporairement suspendue.

L'accident s'est produit dans le cadre des travaux de modernisation du système de signalisation. Deux lignes de chemin de fer (L96 et L96N) se trouvent à cet endroit, situe Infrabel. La première était hors service pour ce chantier, au contraire de la seconde, où des trains circulaient.

On étudie comment l'accident a pu se produire

"Pour ces travaux, il existe une procédure qui stipule que personne ne doit traverser la voie en service. L'homme venait de terminer son travail et devait quitter la voie hors service via l'accès au chantier convenu. On étudie actuellement comment l'accident a pu se produire exactement", ajoute le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Un soutien psychosocial va être mis en place pour les collègues de la victime. Infrabel participera également activement à l'enquête afin de comprendre comment cet accident a pu se produire.