Un combi de police effectue un tonneau lors d'un grave accident

Un véhicule de police a été impliqué, lundi en fin d'après-midi, dans une grave collision sur le ring de Gand, lors de laquelle il s'est retrouvé sur le toit avant de finir sur son flanc, a indiqué la section gantoise du parquet de Flandre orientale. Un expert en circulation a été désigné afin de faire la lumière sur les circonstances précises de l'accident.



D'après les premières informations, le combi de police aurait percuté une voiture qui souhaitait tourner. Le combi s'est retrouvé sur le toit et a fini sa course sur son flanc. À ce stade, on ne sait pas s'il y a eu des blessés dans l'accident.