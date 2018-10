Un condamné sous surveillance électronique interpellé pour vol qualifié à Namur

(Belga) Un homme placé sous surveillance électronique a été interpellé pour vol qualifié vendredi matin à Namur, indique le parquet.

Les faits se sont produits dans une habitation chaussée de Louvain, à Bouge. Le suspect, né en 1977, a dérobé de l'argent et des bijoux. Il a ensuite été surpris par la propriétaire qu'il a bousculée et menacée avec un cric, avant de prendre la fuite. C'est alors que des témoins ont appelé la police, qui a pu interpeller l'homme en flagrant délit. Auditionné, il va être présenté à un juge d'instruction pour qu'un mandat d'arrêt soit décerné. En plus du vol, il est aussi poursuivi pour non-respect des conditions sous lesquelles il a été placé sous bracelet électronique. (Belga)