Un conducteur arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence percuté par un camion sur la E40 à Heverlee

Un accident mortel s'est produit sur l'autoroute E40 entre Liège et Bruxelles, à hauteur de Heverlee vers la capitale, ce lundi peu avant 14h. Les deux bandes de droite sont obstruées. Des automobilistes nous ont prévenus via notre bouton orange Alertez-nous: "Accident mortel sur la E40 Liège Bruxelles à deux kilomètres avant la sortie Louvain. Plus que la bande de gauche de disponible. Déjà deux kilomètres de files", nous a précisé Mikhael en début d'après-midi.



Contactée par nos soins, une porte-parole de la police fédérale confirme l'information. "Un automobiliste s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Lorsqu'il est sorti de son véhicule, le conducteur a été happé par un camion. Le chauffeur du poids-lourd a tenté d'éviter l'automobiliste, mais sans succès. La victime est décédée sur place. Le parquet a été saisi et un médecin légiste doit se rendre sur place", a indiqué la police de la route.



L'accident a provoqué des embouteillages en amont, vers Bruxelles. D'après la police, des membres de la protection civile ont été envoyés sur les lieux pour distribuer de l'eau aux conducteurs coincés dans les bouchons.