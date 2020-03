Un conflit de voisinage à Quaregnon se termine à coup de pied de biche

(Belga) Deux voisins en conflit en sont venus aux mains samedi après-midi à Quaregnon. L'un a frappé l'autre à la tête avec un pied de biche. L'agresseur a été privé de liberté, a indiqué le parquet de Mons.

La victime, grièvement blessée et souffrant d'une hémorragie, a, selon le parquet, été, un temps, entre la vie et la mort. La santé du blessé s'est toutefois améliorée. La victime subira une incapacité de travail de 8 jours. L'auteur des faits a été appréhendé et privé de liberté. Le dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt. (Belga)