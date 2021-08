Un contrôle Covid à Fleurus se termine par des condamnations pour trafic de drogues

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi quatre prévenus à des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison pour un trafic de stupéfiants, et prononcé des peines comprises entre 2 ans avec sursis et 3 ans de prison ferme à l'encontre de deux autres prévenus poursuivis pour blanchiment d'argent. Le ministère public avait requis 18 mois à 6 ans de prison à l'encontre de sept prévenus, au total, poursuivis pour ce trafic de cocaïne et d'héroïne en association.

Rappel des faits

Les faits ont été perpétrés entre décembre 2018 et octobre 2020 mais le dossier avait débuté le 8 avril 2020 à la suite d'une rébellion d'un des prévenus lors d'un contrôle Covid à Fleurus. Alors que S.E. se rendait avec un ami dans un magasin de nuit, la police avait voulu contrôler ces derniers pour vérifier que les deux individus étaient membres de la même bulle familiale. Le jeune homme, âgé de 19 ans au moment des faits, avait renversé un agent en tentant d'échapper au contrôle. Il avait ensuite été interpellé et des stupéfiants ainsi qu'un GSM en sa possession avaient été saisis.

La police fédérale avait ensuite repris l'enquête et découvert un trafic de cocaïne et d'héroïne. Une enquête de téléphonie, notamment, avait permis de remonter jusqu'aux sept prévenus. Des perquisitions menées à Anvers et à Fleurus avaient également permis de mettre la main sur d'importantes quantités de drogues et 125.000 euros cachés dans un hangar.

Les condamnations

Le tribunal a condamné S.E. à 5 ans de prison, avec un sursis simple pour ce qui excède 37 mois de prison, et prononcé son arrestation immédiate. Ce dernier et D.B., également condamné vendredi, n'avaient pas contesté avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne durant quelques mois en 2020.

Les deux autres prévenues condamnées pour trafic de drogue, J.W. et L.P., étaient consommatrices. Elles avaient toutefois reconnu avoir aidé les deux trafiquants en les hébergeant, en les véhiculant ou en effectuant quelques transactions auprès de clients pour eux.

En outre, deux frères, A.A. et M.A., ont respectivement écopé de 3 ans de prison ferme et de deux ans de prison avec sursis pour blanchiment d'argent. Selon le ministère public, ce sont eux qui blanchissaient l'argent du trafic. Quant au dernier prévenu, Y.D., il avait effectué quelques "dépannages" et a été acquitté pour le trafic de stupéfiants.

Le ministère public avait requis des peines distinctes en fonction du rôle de chacun dans le trafic. Il avait ainsi demandé 6 ans de prison pour S.E. et D.B. ; de 18 à 24 mois de prison pour J.W. et L.P. ; de 5 à 6 ans de prison pour A.A. et M.A. Le parquet avait laissé la peine à prononcer contre Y.D. à l'appréciation du tribunal correctionnel.

De leur côté, les avocats de la défense avaient plaidé des sursis simples ou probatoires.