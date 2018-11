Un corps découvert aux abords des voies entre Bruxelles-Nord et Schaerbeek

Le corps d'une personne non identifiée a été découvert lundi vers 12h30 aux abords des voies de chemin de fer entre les gares de Bruxelles-Nord et de Schaerbeek. Le parquet de Bruxelles est descendu sur place avec le laboratoire scientifique et le médecin légiste. La cause de la mort de la victime n'est pas encore connue. Le parquet a requis une autopsie, indique lundi son porte-parole.



Le trafic ferroviaire a été suspendu durant une dizaine de minutes à la suite de la découverte du corps.