Un corps sans vie repêché d'une rivière à Louvain: une enquête est ouverte

Des plongeurs ont retiré vendredi après-midi un corps sans vie des eaux de la Dyle à hauteur de Wilsele dans l'entité de Louvain, ont confirmé les pompiers louvanistes.



Les pompiers de Louvain ont reçu, peu avant 13h45, un appel de passants qui avaient aperçu un manteau flottant à la surface de la Dyle dans la commune de Wilsele. La rivière est très étroite à cet endroit et seuls les piétons et les cyclistes peuvent emprunter le chemin pour y accéder. Les pompiers devaient repêcher un peu plus tard un corps sans vie. Il n'est pas encore établi avec certitude s'il s'agit d'un accident où d'un acte criminel. La police de Louvain a ouvert une enquête et un médecin légiste est attendu sur les lieux pour effectuer les premières constatations. On ignore également si la victime est de sexe masculin ou féminin.