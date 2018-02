Un couple allemand arrêté près de Spa: la mère est suspectée d'avoir enlevé deux de ses enfants dont elle a perdu la garde

Deux ressortissants allemands, un couple, ont été interpellés mercredi après-midi dans les environs de Spa, indique la police de Cologne dans un communiqué.

Une intervention de la police belge a permis d'interpeller, mercredi après-midi, un couple de ressortissants allemands. Les deux suspects sont un homme âgé de 30 ans et une femme, sa compagne, âgée de 32 ans. Ils sont suspectés d'être impliqués dans l'enlèvement de deux des quatre enfants de la dame qui avait perdu leur garde en septembre dernier.

Les premiers faits ont été commis lundi à Jülich, en Allemagne. Le beau-père des enfants et un complice se sont alors rendus au domicile de la famille d'accueil, munis, selon la police, d'un spray irritant. Les deux femmes présentes ont été ligotées avant que les deux hommes ne prennent la fuite avec les enfants âgés d'un et deux ans. Le complice, un homme de 27 ans, avait été interpellé mardi à Wermelskirchen, en Allemagne.

Vu le risque de fuite vers l'étranger des autres suspects, un mandat d'arrêt européen avait été émis par le parquet d'Aix-la-Chapelle. Il est ensuite apparu que le suspect principal, le beau-père, ainsi que la mère biologique avaient en effet pris la fuite avec les enfants en direction de la Belgique où ils s'étaient installés dans un camping de la région de Spa. C'est là qu'ils ont été interpellés mercredi après-midi par la police belge.

Les enfants sont sains et saufs et ont été pris en charge par un service d'aide à la jeunesse. Les chefs d'accusation à l'égard du couple sont l'enlèvement d'enfants mais aussi des coups et blessures volontaires à l'encontre de la famille d'accueil.