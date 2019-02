Un couple de Belges décède à Majorque

Un couple de Belges a perdu la vie sur l'île de Majorque dans les Baléares, rapportent les médias locaux dimanche. L'information a été confirmée à l'Agence Belga par les Affaires étrangères. Le couple a vraisemblablement succombé à une intoxication au monoxyde de carbone provoquée par un poêle défectueux.



Les corps des deux victimes, un homme et une femme, ont été découverts dans leur chambre à coucher par la Guardia Civil après qu'une de leurs connaissances a tenté en vain d'entrer en contact téléphonique avec eux. Les corps ne présentaient aucune trace de violences extérieure et rien n'indiquait la présence d'un tiers à l'intérieur de l'habitation. L'hypothèse d'une intoxication au CO est privilégiée par les enquêteurs.