Un cycliste donne un coup de pied dans le ventre d'une joggeuse "gênante": déjà sa... 23ème condamnation!

Un homme originaire de Kampenhout (Brabant flamand) a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 8 mois de prison pour avoir donné un coup de pied à une joggeuse en novembre 2020. Le prévenu a déjà été condamné 22 fois, dont 15 pour coups et blessures.



Le dernier incident en date remonte à novembre 2020. Alors qu'il circulait à vélo, il a croisé une joggeuse qu'il a estimée gênante et lorsqu'il l'a recroisée quelques instants plus tard, il lui a donné un coup de pied dans le ventre. Il a pris la fuite mais a pu être arrêté. La joggeuse en question était en effet une policière qui a pu fournir une bonne description de l'individu.