Un cycliste renversé par un conducteur sous influence près d'Erezée

(Belga) Un cycliste d'une soixante d'années a été renversé samedi après-midi près d'Erezée par une voiture dont le conducteur roulait sous l'influence de cannabis et sans permis, indique le parquet du Luxembourg. L'accident s'est produit vers 16h30 à hauteur du village de Biron. Le conducteur d'une vingtaine d'années roulait sous l'influence du cannabis et n'était titulaire d'aucun permis de conduire. Il fera l'objet d'une citation devant le tribunal de police, qui pourrait le condamner notamment à une déchéance du droit de conduire, et ce malgré l'absence de permis, indique-t-on au parquet du Luxembourg.

Blessé, le cycliste a été pris en charge par l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne et transporté vers un hôpital de Liège. Ses jours ne sont pas en danger, précise le parquet. Les circonstances de l'accident restent à déterminer, conclut la magistrate. (Belga)