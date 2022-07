Un dealer intercepté à Etterbeek par la zone de police Montgomery

La zone de police Montgomery a intercepté, mardi vers 23h00, à Etterbeek, un vendeur de stupéfiants. Il était en possession de 40 grammes de cannabis. Une perquisition à son domicile a ensuite permis la découverte d'autres substances illicites.

"Des patrouilleurs du service 'interventions' de la zone de police Montgomery (Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre) ont eu l'attention attirée par un jeune individu qui circulait en trottinette dans un quartier d'Etterbeek", a expliqué la zone de police lundi. "Lors du contrôle, ils ont constaté une forte odeur de cannabis émanant du sac que l'homme portait en bandoulière. Ils l'ont donc fouillé et y ont découvert une multitude de pacsons contenant de la marijuana, ainsi qu'une liasse de billets maintenue par un élastique. Il s'agissait de 10 pacsons contenant au total plus de 40 grammes de cannabis, clairement destinés à la vente, ainsi qu'une somme de 270 euros en diverses coupures", a poursuivi la police. "Une perquisition a alors été effectuée à la résidence de l'intéressé. Les policiers y ont encore trouvé 73 grammes de marijuana et 77 grammes de résine de cannabis, une balance de précision et plusieurs GSM. Le tout a été saisi. L'enquête est en cours", a-t-elle détaillé.