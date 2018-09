Un des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuysen ne sera pas libéré

Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a décidé lundi de ne pas accorder la libération conditionnelle à Hassan Iasir, l'un des trois hommes condamnés pour home-jacking avec circonstance aggravante de meurtre sur une jeune policière, Kitty Van Nieuwenhuysen, a précisé le parquet de Bruxelles. L'intéressé avait été condamné à 30 ans de prison le 12 avril 2011 devant la cour d'assises de Bruxelles tout comme ses complices Noureddine Cheikhni et Galip Kurum.

Voici quelques jours, le tribunal de l'application des peines de Liège avait décidé de placer Noureddine Cheikhni sous surveillance électronique à la grande colère des proches des victimes et des syndicats policiers. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2007, un home-jacking avait été commis à Lot, près de Beersel, dans la maison de la famille Sacoor. Les malfrats avaient tiré sur le père de famille, Ismaïl Sacoor, mais aussi sur le combi de police qui patrouillait dans la rue à leur recherche.

La jeune policière Kitty Van Nieuwenhuysen (23 ans) avait été atteinte en pleine tête par des projectiles et était décédée. Son collègue, Peter Van Stalle (27 ans à l'époque), avait, lui, été blessé à la jambe. Après les faits, les malfrats avaient pris la fuite, avant de finalement être arrêtés un mois et demi plus tard.