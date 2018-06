Un détenu s'est évadé de la prison de Dinant: "Cela s'est fait à l'ancienne, à l'aide d'un drap de lit"

Un détenu de la prison de Dinant s'est évadé dans la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué dans la matinée le parquet de Namur et la prison de Dinant, confirmant une information de la Dernière Heure. Selon le chef de corps de la zone Haute-Meuse, Bernard Dehon, l'homme a pris la fuite à l'aide d'un drap de lit.



"Il n'y a pas eu de prise d'otage, ni d'arme utilisée et visiblement il n'y a pas eu de complicité extérieure. Cela s'est fait à l'ancienne, à l'aide d'un drap de lit", a-t-il précisé, sans donner plus de détails.



Selon la DH, il s'agit d'un détenu de 28 ans qui se trouvait en détention préventive. Ce dernier n'a toujours pas été retrouvé. Du côté de la prison de Dinant, "aucun comentaire" ne sera fait dans l'immédiat.