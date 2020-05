Un drone transportant de la drogue s'écrase à la prison de Forest: ce genre de largages a augmenté avec le confinement

C’est une scène très étonnante qui a eu lieu ce jeudi matin à la prison de Forest. Un drone piloté de l’extérieur s’est écrasé dans le préau de l’établissement pénitentiaire. Des stupéfiants étaient solidement fixés à l’appareil. La drogue a été saisie et envoyée au laboratoire de la police scientifique afin de relever d'éventuelles empreintes.



D’après nos informations, un détenu a été identifié. Il serait le destinataire des stupéfiants transportés par le drone. Il doit être auditionné et sa cellule fouillée en profondeur. Denis Goeman, le substitut du procureur du roi du Parquet de Bruxelles, confirme qu’une information judiciaire a été ouverte. Des devoirs d’enquête ont également été diligentés afin de retrouver le "pilote" du drone.

Le largage de stupéfiants en hausse depuis le début du confinement

Depuis l'instauration de mesures sanitaires liées au coronavirus, le nombre de largages de stupéfiants de l’extérieur vers l’intérieur des prisons a augmenté. En cause: la suppression des visites pour raisons sanitaires. En effet, habituellement, les stupéfiants rentrent bien souvent en prison par le biais des visiteurs venant de l’extérieur.



David Froissart, agent pénitentiaire et délégué syndical CSC à la prison de Leuze-en-Hainaut, confirme l’augmentation des largages de stupéfiants. "C’est quotidien. Des personnes à l’extérieur utilisent des systèmes de catapultes. 7 fois sur 10, la drogue arrive dans le préau où elle est récupérée. Ils utilisent des pommes de terre pour avoir du poids et ils mettent la drogue à l’intérieur. Mais cela peut aussi être des GSM ou des batteries de téléphone", nous détaille-t-il.



L’utilisation d’un drone est beaucoup plus rare car extrêmement coûteuse pour l'organisateur.