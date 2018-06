Un échevin de Genk condamné à 18 mois de prison avec sursis pour corruption passive

(Belga) Ali Caglar (CD&V), échevin à Genk, a été condamné pour corruption passive à 18 mois de prison avec sursis et à 6.000 euros d'amende. Il est aussi privé de ses droits durant 10 ans.

L'échevin des Travaux publics devait répondre, au même titre que l'ex-président des Hells Angels à Genk, Fabrizio Muto, et l'entrepreneur néerlandais Hendrik Pals de corruption passive, faux et utilisation d'une fausse facture. Ali Caglar a omis de déclarer comme dépense électorale une facture payée par Pals pour des impressions lors des élections de 2012. Fabrizio Muto et Hendrik Pals ont été condamnés respectivement à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 6.000 euros. (Belga)