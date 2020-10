Un enseignant viole deux élèves et en agresse une troisième à Capelle-au-Bois: cinq ans de prison avec sursis

Un enseignant âgé de 27 ans a été condamné vendredi à une peine de prison de cinq ans, dont trois avec sursis probatoire, pour avoir violé, entre 2017 et 2019, deux élèves d'une école de Capelle-au-Bois et agressé une troisième. Il a également violé une monitrice lors d'un camp de surf en France à l'été 2019.

Au cours de l'année scolaire 2017, il a abusé sexuellement de ses deux premières victimes, à chaque fois en dehors du cadre scolaire, et ce après les avoir rencontrées alors qu'elles étaient en difficultés scolaires. Début septembre 2018, lors d'une soirée arrosée avec des élèves, il a ramené une adolescente de 17 ans chez lui et l'a violée également. Cette dernière s'est tue pendant un temps, avant d'aller se confier à une autre enseignante qui a porté plainte à la police.

Le suspect a été libéré sous conditions et est parti dans un camp de surf sur la côte atlantique en France à l'été 2019 en tant que DJ. Après une fête, une monitrice qui avait trop bu et ne connaissait pas le chemin, a demandé à l'individu de la ramener au camping, mais celui-ci l'a guidée vers un endroit isolé et l'a violée.

Le prévenu a admis certains faits, mais catégoriquement contesté avoir abusé sexuellement des deux premières jeunes filles. Toutefois, le tribunal a estimé que les faits étaient bien prouvés. "La personne en question a fait preuve d'un manque total de respect pour l'intégrité sexuelle des jeunes femmes en pleine adolescence. De plus, il a souligné à plusieurs reprises son comportement problématique, mais a ignoré ces avertissements", rapporte le jugement.

L'homme est en détention provisoire depuis plus d'un an, sous surveillance électronique.