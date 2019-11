Un évadé retrouvé par la police belge 8 ans plus tard… dans un camping à quelques mètres de la frontière

Un homme qui s'était évadé d'une prison belge a été interpellé vendredi dans un camping de Berg-op-Zoom aux Pays-Bas, indique la police locale.

L'individu de 46 ans devait encore purger une longue peine de prison pour maltraitance et incendie volontaire. "L'homme a échappé à la police toutes ces années et espérait avoir la vie facile aux Pays-Bas", a déclaré la police dans un communiqué. "Sa présence avait été signalée aux alentours de Berg-op-Zoom, ce qui a poussé la justice belge à demander une aide judiciaire. Les inspecteurs ont ouvert une enquête et plusieurs jours de recherches intensives les ont menés sur la piste d'un camping à Berg-op-Zoom."



Jeudi soir vers 22h00, les policiers sont entrés dans un chalet où ils ont trouvé et interpellé le fugitif. Il est pour l'instant détenu aux Pays-Bas et sera remis à la justice belge prochainement. La police n'a pas encore été en mesure de déterminer à quel parquet il serait présenté.