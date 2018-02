Un exhibitionniste de Flémalle pensait être en contact sur internet avec une adolescente: derrière l'écran, c'était un policier

Un Flémallois de 41 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de trois ans de prison avec sursis. Le prévenu était poursuivi pour s'être exhibé en ligne. Il pensait être en contact avec une fille de 13 ans, mais c'était un policier suisse qui se trouvait derrière le profil.





Il ment sur son âge et se masturbe devant ce qu'il pense être une jeune fille



Le 16 novembre 2016, le prévenu s'était connecté sur le site "Skyrock.com" et avait menti sur son âgé et sur sa réelle identité. Il avait contacté un profil baptisé "Suissgirl.13", pensant qu'il s'agissait d'une fille de 13 ans. Le quadragénaire avait alors activé sa webcam et commencé à se masturber.



Derrière le profil "Suissgirl.13" se cachait en réalité un policier hélvète. Les faits avaient été dénoncés par les autorités suisses à la police belge. Le prévenu, décrit comme exhibitionniste par un psychiatre, avait déjà été condamné pour ce type de faits.



Il avait affirmé avoir retrouvé un ancien carnet dans lequel il avait consigné des mots de passe et des codes d'accès pour disposer de faux profils. Pour avoir contacté un mineur tout en mentant sur son âge et son identité, et pour avoir commis un outrage public aux mœurs, le prévenu a été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis pour les deux tiers.