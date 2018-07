Un facteur pensionné tente de tuer son ex-compagne, factrice, à Londerzeel

Un facteur pensionné âgé de 64 ans a tenté mardi à Londerzeel de tuer son ex-compagne, âgée de 38 ans, a reconnu mercredi son avocat, confirmant ainsi l'information diffusée par plusieurs médias.



Les sexagénaire a percuté au volant de sa voiture la camionnette de son ex-amie, elle aussi factrice et qui était occupée à effectuer sa tournée. La victime n'a finalement été que légèrement blessée. L'agresseur n'est pas blessé et a été appréhendé. Il a comparu devant un juge d'instruction et a été inculpé de tentative d'assassinat. Il a été placé sous mandat d'arrêt, selon le parquet de Hal-Vilvorde.



Le couple s'était séparé après 16 années de vie commune et stable. Le couple a néanmoins commencé à battre de l'aile il y a deux ans et les deux partenaires se sont finalement séparés, ce que n'a pas accepté le sexagénaire. Celui-ci a même souffert de pensées suicidaires. Mardi, le facteur pensionné a pris son véhicule, s'est rendu sur les lieux de la tournée de son ex-compagne et a embouti son véhicule. La victime n'a évité la collision frontale que de justesse. Légèrement blessée, elle a pu quitter dès mardi l'hôpital. Le sexagénaire est quant à lui resté sur le lieu de l'accident et a pu être interpellé par la police.