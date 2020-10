Un Flémallois infligeait des traitements dégradants à quatre enfants: la peine est tombée

Un Flémallois âgé de 40 ans a été condamné vendredi, par le tribunal correctionnel de Liège, à une peine totale de trois ans de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 600 euros avec sursis. Il a commis différentes scènes de coups et blessures et de traitements dégradants. Cet homme avait notamment infligé des punitions démesurées à quatre jeunes enfants.

Le prévenu, en état de récidive légale sur des faits de violences, avait été dénoncé dans un premier dossier par deux personnes pour des scènes de coups qui s'étaient déroulées en 2018 et 2019. Deux hommes qui l'avaient contrarié, dont un voisin, avaient été ciblés par ses coups.

Dans le second dossier, les faits violents avaient été commis sur quatre enfants, dont trois enfants étaient ceux de sa compagne. Le quatrième était son propre fils. Le prévenu leur infligeait des punitions démesurées à de multiples occasions, entre 2016 et 2019. Le dossier évoque un enfant qui avait été empêché de respirer en étant coincé entre une chaise et une table, des fessées et des coups de poing. Ces préventions de coups étaient complétées par une prévention de traitements dégradants. Le prévenu imposait des punitions impossibles, telles que se tenir dans un coin avec les mains levées durant de longues heures. L'hygiène très relative des enfants, leur privation de nourriture et les pressions et violences quotidiennes exercées sur eux avaient également été épinglées par l'enquête.

Le prévenu a été condamné en état de récidive légale. Dans le premier dossier, il a écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 600 euros avec sursis. Dans le second dossier, il a été sanctionné d'une peine de deux ans de prison avec sursis pour la moitié.