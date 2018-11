Un footballeur prêté par l'AS Roma à Westerlo a mené plusieurs braquages à main armée: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Turnhout a condamné lundi à 46 mois de prison un ancien footballeur professionnel de l'AS Roma, qui était poursuivi pour avoir commis plusieurs attaques à main armée avec un complice. Le ministère public avait requis quatre ans de prison à leur encontre.



Lui et son complice sont tous deux Néerlandais et âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont tous les deux condamnés à 46 mois de prison, dont 26 effectifs pour l'un et 20 effectifs pour l'autre. Les différentes attaques ont été commises entre le 25 décembre 2017 et le 25 janvier 2018 à Turnhout, Geel et Ravels, dans des agences de paris sportifs, une station-service ainsi qu'un grand magasin. Quatre des cinq braquages se sont révélés fructueux pour les malfrats.



La police a identifié le footballeur professionnel grâce à des images de vidéo-surveillance, à un lecteur de plaques d'immatriculation et à une enquête de téléphonie. Le prévenu, qui avait été prêté par l'AS Roma au club belge de Westerlo au moment des faits, a toujours nié son implication.