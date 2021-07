Un Français arrêté suspecté de tentative de meurtre sur la E40

(Belga) Un juge d'instruction brugeois a ordonné l'arrestation d'un Français de 38 ans suspecté de tentative de meurtre durant une course-poursuite sur la E40, confirme le parquet de Flandre-Occidentale, département Bruges. Le suspect a conduit à plusieurs reprises en direction d'un motard de la douane.

Les faits se sont déroulés le 22 octobre 2020 sur la E40 en direction de la France. La douane souhaitait procéder à un contrôle du véhicule, mais le conducteur ne s'y est pas soumis. Il a refusé de s'arrêter et a conduit dans la direction d'un motard de la douane. Une course-poursuite s'en est suivie jusqu'à la frontière française après quoi le suspect a réussi à s'échapper Jeudi passé, la police de Middelkerke surveillait deux suspects potentiels. Un d'entre eux semblait être le propriétaire du véhicule qui avait pris la fuite. Un homme de 38 ans originaire du nord de la France a été présenté pour audition à un juge d'instruction. Ce dernier a décidé de l'arrêter pour suspicion de tentative de meurtre et de résistance armée. Mardi, la chambre du conseil de Bruges décidera si l'homme d'une trentaine d'années devra rester plus longtemps en privé de liberté. (Belga)