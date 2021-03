Un gang bruxellois jugé ce matin pour avoir séquestré et prostitué une adolescente française mineure l'an dernier

7 membres d'une bande urbaine, dont un rappeur connu dans la commune de St Gilles, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles ce matin pour avoir séquestré et prostitué une adolescente française de 16 ans. Deux femmes seront également jugées, sa petite amie et une amie proche.

Aujourd'hui, 7 membres d'un gang bruxellois comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Parmi eux, un rappeur populaire bien connu dans la commune de St Gilles. La bande elle, est bien connue des services de police. A eux 7, ils cumulent déjà plus de 200 faits dans leur casier judiciaire.

En tout, ils sont une dizaine. Bien connus de la justice et tristement célèbre dans la capitale, les membres du gang baignent dans le trafic de drogues, les cambriolages... et la séquestration et prostitution forcée de mineurs sont venus s'ajouter à la longue liste de criminalité organisée dont ils prennent part.

Deux femmes sont également jugées dans cette affaire, la petite amie du chef de bande et une amie proche. Sans pour autant que l'on connaisse leur rôle dans l'histoire.

Rappel des faits: la victime vendue pour 2.000 euros au gang par son ex-copain

Une instruction avait été ouverte à Bruxelles début janvier 2020 après la disparition d'une adolescente de 16 ans en France. Portée disparue dans son pays d'origine, la jeune adolescente se serait réfugiée fin novembre 2019 en Belgique avec son petit ami français de l'époque suite à une dispute à l'école.

Elle aurait ensuite été vendue pour 2.000 euros par son propre petit ami aux membres d'un gang à St Gilles. Sa descente aux enfers a débuté... Elle aurait ensuite été contrainte de se prostituer par la bande.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, des suspects sont arrêtés et la victime est retrouvée dans un appartement à Uccle. Les hommes qui l'avaient initialement achetée l'auraient enfermée à plusieurs endroits et lui auraient créé un profil sur le site web de prostitution "Quartier Rouge". La jeune fille aurait alors été forcé de se prostituer à la fois dans le sous sol d'une maison à Uccle (là où elle a été retrouvée) et dans plusieurs hôtels.

Prostitution sur mineurs en hausse

La police belge avait été avertie par une amie de la victime en France ayant vu sa photo circuler sur le site en question. Le dossier révèle que d'autres jeunes filles françaises auraient aussi été victimes de ces faits.

Child Focus s'est portée partie civile au nom de toutes les autres victimes non identifiées. Selon l'organisation, ces pratiques de prostitution sur mineurs sont en hausse. 51 dossiers ouverts en 2019, 66 l'an dernier, soit une augmentation de 20%.