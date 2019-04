Un garagiste frappé et menacé par 3 individus qui essaient de le faire monter dans une Porsche à Anderlecht: le retour d'une bande organisée?

Selon des informations RTLinfo, une tentative de séquestration a eu lieu cette nuit à Anderlecht en fin de soirée. Vers 23h45, un homme, garagiste de profession et père de trois enfants, marche à proximité de son domicile afin de prendre sa voiture garée à proximité de la place de la Beauté. Subitement une Porsche de couleur gris/beige s’arrête à sa hauteur. Trois hommes vêtus de noir et cagoulés en sortent. Ils sont armés et portent un brassard de police.

La victime semble reconnaître une kalachnikov et une arme de poing avant d’être frappé par des coups de crosse, de poing et de pied. Les agresseurs l’insultent et lui disent: "Tu vas venir avec nous". Ils tentent alors de le faire rentrer de force dans la voiture mais l’homme s’accroche à un arbre en se débattant et crie de toutes ses forces afin de prévenir le voisinage.

Les trois personnes prennent finalement la fuite en le menaçant: "Si tu parles on va t’arroser".

La victime évoque également une tentative d’effraction à son domicile en pleine nuit il y a deux jours et le manège suspect d’un véhicule de type Opel Astra.



Des faits qui en rappellent d'autres

Ces faits très violents rappellent le modus operandi d’une bande organisée qui a réalisé plusieurs agressions, kidnappings ou tentatives courant 2018, notamment à Zellik (voir les articles ci-joints).

Si certaines de ces séquestrations semblaient viser des personnes qui avaient des connexions avec le milieu criminel, d’autres n’en avaient pas, ce qui semble être le cas notamment du garagiste agressé cette nuit.

Nous avons contacté certaines de ces victimes de 2018. Elles se plaignent du statu-quo de l’enquête de police et du manque de suivi psychologique par rapport aux conséquences des agressions très violentes qu’elles ont subies. Selon des sources proches du dossier, d’autres victimes menacées de représailles contre elles et leurs familles n’osent pas s'adresser à la police.

Concernant les faits de cette nuit une plainte a été déposée auprès de la zone de police Midi pour coups et blessures et tentative de séquestration.