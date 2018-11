Un garçon de 13 ans décède à Bertrix: l'enquête devra dire si le "Momo challenge" est en cause

L’adolescent de Bertrix qui aurait participé au "Momo challenge" est décédé ce lundi, selon Sudpresse.



Dans le coma depuis la semaine dernière, il était soigné dans un hôpital de la région liégeoise.



Une enquête a été ouverte par le parquet du Luxembourg afin de déterminer si le "Momo challenge" est à l’origine de ce décès.





Qu'est-ce que le "Momo challenge"?



En août de cette année, nous avions déjà rédigé un article pour prévenir de la dangerosité de du "Momo challenge".



Comment le "jeu" se déroule-t-il ? Des numéros japonais (+81) circulent sur le net. Lorsqu’on leur envoie un message via WhatsApp, un contact nommé "Momo" entame une discussion, lançant visiblement une question du genre, "Veux-tu jouer avec moi". Le contact affiche, comme photo de profil, un véritable visage de film d’horreur, une femme effrayante aux yeux exorbités et au sourire déformé.



C’est ensuite que cela se gâte. Le personnage envoie des messages – souvent la nuit – qui laissent entendre qu’il détient des informations sur le jeune, citant son nom, celui de personnes de sa famille… Le ton devient ensuite plus agressif. "Tu n’aurais pas dû naître ce jour-là", peut encore envoyer Momo, indiquant parfois le réel jour de naissance du joueur. "Tu vas mourir", le menace-t-il, envoyant encore d'autres photos ou vidéos effrayantes. Selon certains témoignages, le personnage inciterait à réaliser des challenges dangereux, poussant parfois au suicide.



Face à ce personnage fictif qui semble détenir de précieuses informations sur eux, les enfants et adolescents sont des cibles faciles qui répondent aux injonctions par crainte de nouvelles menaces.



Nul ne sait qui se cache derrière Momo. Il pourrait s’agir de l'oeuvre de pirates informatiques. Les messages pourraient être générés de manière automatique, après avoir puisé des informations directement dans le smartphone de l’utilisateur. Des appels peuvent également être effectués.



L'image utilisée pour incarner le personnage provient en réalité du détournement d’une créature imaginée par Link Factory, une société japonaise spécialisée dans les effets spéciaux. L’œuvre, qui n’a aucun lien avec le jeu Momo, avait été exposée en 2016 à Tokyo et des visiteurs avaient publié des photos sur les réseaux sociaux.