Un garçon de 7 ans et sa sœur tués lors d'un feu d'artifice: quelles sont les règles de sécurité?

En France, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués lors d'un dramatique "incident de tir" survenu pendant le feu d'artifice du 14 juillet jeudi à Cholet. Comment expliquer ce incident de tir? Quelles sont les règles de sécurité en la matière en Belgique ?

Les feux d’artifice sont des explosifs contenant de la poudre, il faut donc les utiliser avec énormément de précaution. Il faut choisir un endroit bien dégagé, à bonne distance des arbres et des voitures. A Liège, le feu d’artifice du 14 juillet est habituellement tiré loin des spectateurs.

"A Liège, on maintient une distance de sécurité de 20 mètres parce que la plus grosse des bombes qui est tirée fait 100 millimètres. On le transforme en mètres et cela fait la distance de sécurité qu’on impose entre le public et le pas de tir", explique Christophe Charpentier, major chez les pompiers de Liège à la cellule gestion des risques.

En cas d’accident, les parties du corps les plus touchées sont les mains (35%), les doigts (32%), les yeux (15%) et la tête (13%).

Les risques que l’on a établis, c’est les retombées incandescentes du feu d’artifice

Chaque année, en Belgique, on dénombre une centaine d’incidents. "Les risques que l’on a établis, c’est les retombées incandescentes du feu d’artifice. C’est pour cela que quand il fait très sec et très chaud, souvent on préconise plutôt le fait de ne pas faire de feux d’artifice. D’un autre côté, cela pourrait être des dysfonctionnements du matériel pyrotechnique et, à ce moment-là, c’est un risque de brûlure, un risque d’explosion à proximité des personnes", indique le major.

Il est dès lors conseillé de ne pas porter des vêtements inflammables comme le nylon par exemple pour assister à un feu d’artifice.