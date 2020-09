Un garçon de douze ans originaire de Mortsel porté disparu

(Belga) Un garçon de 12 ans originaire de Mortsel, dans la province d'Anvers, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois jeudi matin, après qu'il a quitté la maison sur son vélo. Child Focus, la police et le parquet ont lancé un avis de recherche.

Ilias Chahdi a quitté son domicile de la Vredebaan à Mortsel vers 08h10 sur un VTT bleu-gris avec une selle beige. Il portait un casque de vélo noir, un imperméable bleu marine avec deux bandes horizontales ocre sur le devant et une bande blanche entre les deux, un pantalon beige, ainsi que des baskets blanches. Il portait également un sac à dos de la marque Eastpack, avec un motif à carreaux bleus et noirs. L'adolescent mesure 1,62 m, est de corpulence normale, a les cheveux bruns bouclés et porte des lunettes de couleur métallique. Toute personne ayant des informations à fournir aux enquêteurs peut prendre contact via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via Child Focus au 116.000. Les témoignages peuvent aussi être envoyés par mail à avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)