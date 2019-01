Un gilet jaune avait jeté des pierres vers les policiers à Bruxelles: le parquet demande une peine de prison ou de travail

Le parquet de Bruxelles a requis vendredi matin une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine de travail à l'encontre d'un jeune homme de 25 ans qui avait jeté des pierres en direction de la police lors de la première grande manifestation des "gilets jaunes" dans la capitale le 30 novembre dernier. L'individu avait fait l'objet d'une arrestation administrative et une photo de lui avait été prise. Il avait de cette façon pu être identifié sur des images de vidéosurveillance du rassemblement et avait avoué les faits. "La manifestation des 'gilets jaunes' n'avait pas été autorisée et la police était présente pour protéger la population, tant les manifestants que les autres", a indiqué le parquet. "Il n'y avait dès lors aucune raison d'attaquer des agents. Les faits sont donc très graves."