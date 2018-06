Un groupe attaque un café à Genk, le bourgmestre envisage la fermeture

(Belga) Un groupe d'individus masqués a attaqué samedi soir vers 19h un café de Genk. Ils sont arrivés à pied et s'en sont pris aux fenêtres et au mobilier de l'établissement à l'aide de battes de baseball, a indiqué la police locale dimanche. L'un des clients a été blessé. La police a interpellé deux suspects, qui ont été relâchés après avoir été interrogés.

L'incident s'est produit dans le quartier du Kolderbos, au sud de la ville. La police est intervenue rapidement. Les agents ont trouvé sur place une matraque rétractable, une batte de baseball endommagée et un pavé qui ont été utilisés pour vandaliser le café. Un homme de 25 ans et un autre de 30 ans ont été interpellés peu après. Ils ont été relâchés après avoir été entendus. Le bourgmestre de Genk, Wim Dries (CD&V), évalue la possibilité de fermer le café pour une période de trois mois ou plus. L'an dernier, l'établissement avait déjà fait l'objet d'une fermeture pour trois mois, avant qu'une heure de fermeture soit imposée jusqu'à fin mars. Des problèmes seraient encore apparus ensuite. Le 11 juin, le maire aurait reçu un rapport administratif faisant état de nuisances sonores nocturnes et de l'usage de drogues. "Une audience était prévue la semaine prochaine pour prendre une décision, le raid de samedi constitue un fait encore plus grave", selon M. Dries. (Belga)