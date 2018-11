Un habitant d'Erquelinnes a violé sa soeur pendant 10 ans: il écope de 5 ans de prison... avec sursis probatoire

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi un habitant d'Erquelinnes, Jean-Pol D., à cinq ans de prison assortis d'un sursis probatoire, pour avoir violé sa soeur pendant plusieurs années.



Les faits avaient été mis au jour en 2016, lorsque la jeune fille était partie de la maison de sa tante, chez qui elle avait été placée avec son frère. Elle avait expliqué qu'elle était violée depuis dix ans par le prévenu. Les faits avaient débuté par des attouchements lorsqu'elle avait huit ans et son frère onze, pour devenir des viols répétés.





Condamné... avec sursis probatoire



Dans le jugement rendu mercredi, le tribunal a considéré les faits établis. Il a insisté sur leur gravité, leur caractère répétitif, la perversion du prévenu et la manipulation mentale dont il a fait preuve à l'égard de la victime. Le tribunal a estimé également que, s'il n'est pas saisi des faits les plus anciens, commis alors que l'intéressé était mineur d'âge, il devait en tenir compte, car ils ont révélé un trouble de la personnalité du prévenu, et les risques de récidive qu'il représente.



Jean-Pol D. a été condamné à cinq ans de prison assortis d'un sursis probatoire prévoyant une guidance psychologique pour ce qui dépasse la détention préventive. Le jugement prévoit au surplus cinq ans de mise à disposition.