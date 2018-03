Un habitant d'Hannut humiliait sa soeur en l'obligeant à lécher du yaourt renversé au sol: la peine est tombée

Un Hannutois a écopé ce mercredi d'une peine d'emprisonnement de 4 ans assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour des faits d'extorsion et de séquestration, au tribunal correctionnel de Huy.





Menaces, violences, extorsion, humiliations



L'homme était accusé d'avoir porté des coups qui ont occasionné des blessures, en plus de menaces régulières, d'extorsion et de séquestration de 2014 à 2017 sur sa soeur avec qui il vivait. Lors de l'audience, ce dernier avait exprimé des regrets quant à l'éloignement manifeste de cette dernière.



Le quinquagénaire avait dérobé la somme de 123.000 euros à sa soeur et l'obligeait à commettre des actes d'humiliation (lécher un yaourt renversé au sol, la priver de vêtements, etc.). Lors de l'audience, le prévenu n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés.



Le Hannutois a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans avec un sursis de 5 ans. Il doit cependant respecter certaines conditions, notamment d'éloignement, puisqu'il a l'obligation de se tenir à distance de sa soeur et de suivre une formation de gestion de la violence.